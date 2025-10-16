Governo: Mennuni (Fdi), 'Landini si vergogni e chieda scusa'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “La solita doppia morale della sinistra: si batte il petto per i diritti delle donne e poi, alla prima occasione possibile, sbraita e ‘bullizza' le proprie avversarie con vergognosi epiteti. Landini, leader della maggiore sigla sindacale italiana, si permette di dare della cortigiana alla premier Giorgia Meloni in diretta tv. Una brutta pagina di storia che squalifica Landini. Il segretario generale della Cgil chieda scusa e si vergogni per questo insulto di cattivo gusto”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni.