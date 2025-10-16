Governo: Fidanza (FdI), 'solidarietà a Meloni vittima di attacco sessista da parte di Landini'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Solidarietà a Giorgia Meloni, vittima di un attacco sessista da parte del segretario della Cgil Maurizio Landini. Sono talmente accecati dall'odio e dal rancore che ormai non si controllano più. Quelle di Landini sono parole vergognose, che meritano la netta condanna da parte di tutte le forze politiche, a partire dalla sinistra così abituata a farci la morale ad ogni soffio di vento. Avanti, presidente Meloni: l'Italia per bene è con te”. Così sui suoi social il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.