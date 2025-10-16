Governo: Di Maggio (FdI), 'parole Landini insulto a tutte le donne, dove sono le femministe?'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Che l'ipocrisia della sinistra fosse famosa si sapeva, ma di certo non ci si aspettava potesse raggiungere un simile livello di bassezza e volgarità. Definire il presidente del Consiglio ‘cortigiana di Trump', come ha fatto ieri Landini, è uno dei più infimi livelli a cui il sindacato italiano sia mai sceso". Così la deputata di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio.

"Fratelli d'Italia è il partito che ha espresso il primo presidente del Consiglio donna, che è a capo di un governo che ha contribuito nell'innalzamento record dell'occupazione femminile. Le parole di Landini sono insulti alla Nazione intera, a tutte quelle donne che, come Giorgia Meloni, dimostrano tutti i giorni di poter essere madri e instancabili lavoratrici e donne in carriera. Landini ha dimostrato di avere un pensiero retrogrado che fa orrore. Dove sono le femministe? Dove sono le donne di sinistra? Un'altra triste pagina è stata scritta dai sedicenti progressisti che per fortuna non sono e non saranno al governo per ancora molti anni a venire", conclude.