Fisco: fonti maggioranza, pignoramenti senza giudice solo tra aziende, no privati

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il meccanismo che permetterebbe ai creditori di ottenere un pignoramento senza passare dal giudice contenuto nel disegno di legge sull'intimazione di pagamento, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si applica esclusivamente ai crediti delle aziende verso altre aziende e non riguarderà in nessun modo i cittadini. Si apprende da fonti della maggioranza.

Nel testo del provvedimento, che dovrà comunque ancora essere sottoposto alla valutazione del Parlamento, sarà chiarito che la misura non si applicherà agli utenti privati. In generale - spiegano le stesse fonti- si tratta di una proposta che introduce un meccanismo che permetterebbe ai creditori di ottenere un pignoramento senza passare dal giudice. Si punta così a semplificare e snellire una procedura oggi considerata farraginosa e poco funzionale, con l'obiettivo di aiutare le imprese in difficoltà con il recupero crediti.

Diversi studi hanno evidenziato come elevati costi della giustizia e tempi lunghi di risoluzione delle controversie civili generino ogni anno alte perdite per l'economia, penalizzando le realtà produttive, sottraendo risorse e minando la competitività del sistema economico. Si stima che le lentezze e le inefficienze della giustizia costino all'Italia 2,5 punti percentuali di Pil.