Fisco: Bonelli, 'patrimoniale? Pronti a confronto con M5s e Pd ma al tema non si può sfuggire'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Avs da tempo dice che c'è un'urgenza di giustizia sociale e fiscale, con 62 super ricchi che hanno 240mld, e che bisogna realizzare una tassa di scopo per una finalità precisa come la Sanità pubblica. La patrimoniale è imprescindibile, ragioniamo sulle modalità e sulle articolazioni, noi abbiamo una proposta ma non si può più sfuggire a questo tema. Siamo pronti al confronto con il Pd e con il M5S, sappiamo che molti hanno problematicità ma non possiamo sfuggire a un grande tema come questo". Lo ha detto Angelo Bonelli nel corso di un incontro sulle proposte economiche di Avs.