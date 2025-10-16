Fisco: Bergamini (FI), 'Landini dispone e campo largo esegue con rilancio patrimoniale'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Landini dispone, il campo largo esegue, e oggi Avs rilancia l'idea della patrimoniale. Evidentemente a sinistra la proprietà ha due destini: o va tassata o va occupata, quantomeno requisita, stando alla lettura di certe proposte sconcertanti emerse negli ultimi giorni. Di fronte a questa furia ideologica, emerge come qualsiasi progetto sedicente moderato in quella coalizione sia una suggestione senza approdi. I moderati, infatti, sono geneticamente incompatibili con gli alfieri del ‘tassa e spendi'. Il loro posto è solo nel centrodestra, nello specifico in quella Forza Italia che ha sempre fatto del diritto di proprietà la propria bandiera”. Così Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Forza Italia, a margine dell'assemblea politica del Ppe in corso a Vilnius.