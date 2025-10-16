Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Comolake, Primo (Txt Group): "Sovranità digitale passa da quella del dato"

default_image

  • a
  • a
  • a

Milano, 16 ott.(Adnkronos) - "La sovranità digitale passa dalla sovranità del dato". Raffaele Primo, Managing Director di Txt Group, a Comolake. "La sovranità del dato non è solo un aspetto tecnologico, è un aspetto principalmente procedurale e di postura", prosegue ancora. "Quando parlo di postura - evidenzia Primo - intendo il modo in cui andiamo ad approcciarci alla pubblica amministrazione. Anche perché è importante non lavorare per la pubblica amministrazione, ma con la pubblica amministrazione", conclude.

Dai blog