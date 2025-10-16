Castel D'Azzano: Cecchetti (Lega), 'parole Salis vergognose, offeso onore carabinieri uccisi'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Vergognose le parole di Ilaria Salis sulla tragedia di Verona. Dire che ‘la politica deve assumersi la propria corresponsabilità' è un insulto all'onore dei tre carabinieri uccisi mentre facevano il proprio dovere. Nessuna giustificazione, nessuna analisi sociologica potrà mai cancellare l'orrore di quanto accaduto. Chi spara contro le forze dell'ordine, contro chi rappresenta lo Stato, è un assassino". Così Fabrizio Cecchetti, deputato lombardo della Lega e segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

"E che a dirlo sia una parlamentare europea fa ancora più rabbia: perché la ‘vera colpa' della politica, in questo caso, è stata quella di salvarla da un processo dovuto, a differenza dei più di 3.000 italiani detenuti all'estero che non possono contare sull'immunità parlamentare. Frasi inaccettabili da chi dovrebbe rappresentare le istituzioni, non offenderle. Rispetto per i carabinieri, per le loro famiglie e per chi ogni giorno rischia la vita per difendere la nostra sicurezza", conclude.