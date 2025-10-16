Campania: Migliore, 'con Casa Riformista per un nuovo centrosinistra'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. Adnkronos) - "Ho aderito con convinzione alla richiesta che mi è stata rivolta di presentare la lista di Casa Riformista per le prossime elezioni regionali in Campania". Lo dichiara Gennaro Migliore, presentatore della lista Casa Riformista per le elezioni regionali.

“Questo progetto, che ha già registrato al suo esordio ottime affermazioni in Calabria e soprattutto in Toscana, parla la lingua di un centrosinistra che si rinnova e si amplia, che vuole aprirsi e ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini. Torno a Napoli, la città in cui sono cresciuto politicamente e che ho avuto l'onore di rappresentare da deputato, perché ritengo che dal Sud debba partire una grande riflessione su ciò che serve davvero al Paese, a partire dai bisogni dei territori. Casa Riformista non è semplicemente una lista per le regionali, ma un progetto politico che sta concretamente costruendo l'alternativa alle destre al governo. Al fianco del candidato presidente Roberto Fico, metteremo a disposizione le energie riformiste per sconfiggere la coalizione di destra ma, soprattutto, per progettare altri cinque anni di buon governo del centrosinistra. Insieme ai nostri candidati” conclude Migliore - “saremo presenti nelle piazze, nei luoghi di studio e di lavoro, per ascoltare i cittadini e per proporre idee concrete, riformiste e inclusive. Ai riformisti campani chiediamo di impegnarsi, di farsi sentire, di portare la loro voce: una voce indispensabile per costruire l'alternativa democratica di cui la Campania e l'Italia hanno bisogno”.