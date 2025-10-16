Banche: Ottaviani (Lega), 'giusto che chi ha di più dia di più'

16 ottobre 2025 a

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "L'idea è che chi ha di più deve dare di più. Non lo diciamo noi, ma la nostra Costituzione. La Lega suggerisce da sempre un contributo da parte delle banche che negli ultimi anni hanno avuto guadagni non previsti o comunque non prevedibili, in un momento in cui si è scelto di consolidare, con grande lungimiranza, il sistema bancario che adesso è solido". Così il deputato della Lega e segretario in commissione Bilancio Nicola Ottaviani.

"Negli ultimi anni hanno sviluppato un gettito superiore di circa 6,2 miliardi di euro, dovuto a una politica monetaria di carattere internazionale. Da quegli enormi guadagni può derivarne un contributo a favore delle nostre famiglie e imprese e siamo certi che gli istituti concorderanno con questa soluzione di buonsenso", conclude.