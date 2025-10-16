AXA Partners e bolttech annunciano una partnership strategica per promuovere soluzioni assicurative integrate in tutta Europa

16 ottobre 2025 a

PARIGI, 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- AXA Partners, una controllata del Gruppo AXA, e bolttech, una delle principali insurtech a livello mondiale, hanno annunciato oggi una nuova partnership strategica a lungo termine per lanciare soluzioni integrate di assicurazione e assistenza nell'Unione europea, nel Regno Unito e in Svizzera.

Questa partnership riunisce gli innovativi servizi assicurativi e di assistenza B2B2C di AXA Partners nei settori della protezione auto, casa, viaggi, credito e stile di vita e in altre linee di business del Gruppo AXA. Si avvale inoltre dell'esperienza di bolttech in qualità insurtech globale e fornitore di soluzioni assicurative e tecnologiche end-to-end, tra cui soluzioni per la protezione dei dispositivi.

Insieme, AXA Partners e bolttech creeranno nuove opportunità commerciali per i partner commerciali, offrendo un maggiore potenziale di upselling e cross-selling. La partnership si concentrerà sulla creazione di relazioni strategiche con vettori, MGA, riassicuratori e partner di distribuzione in settori verticali quali telecomunicazioni, servizi finanziari, servizi di pubblica utilità, viaggi, OEM e vendita al dettaglio, ampliando la portata del mercato e soddisfacendo una gamma più ampia di esigenze dei clienti.

Stephan Tan, Amministratore delegato EMEA di bolttech ha dichiarato: "Questo accordo segna un passo importante nella crescita di bolttech in Europa, dove stiamo assistendo a un momento forte slancio per l'assicurazione integrata su larga scala. Con AXA Partners, integriamo capacità complementari e un'ambizione condivisa per offrire più valore ai partner e ai loro clienti attraverso esperienze assicurative innovative."

Gunter Uytterhoeven, Chief Customer & Strategy Officer di AXA Partners, ha affermato: "Il comportamento dei clienti sta cambiando rapidamente, creando nuove opportunità per le società di telecomunicazioni, le banche, le utility, gli OEM, i rivenditori e il settore dei viaggi per monetizzare nuove proposte di valore. Oggi i clienti si aspettano che l'assicurazione personalizzata sia perfettamente integrata in ciò che acquistano. Insieme a bolttech, AXA offre ora la più ampia gamma di soluzioni assicurative per la distribuzione B2B2C nei mercati dell'Unione europea, del Regno Unito e della Svizzera. Un'offerta così ampia, integrata dalle capacità della piattaforma di orchestrazione assicurativa di AXA e bolttech, è davvero unica. Generare maggiori ricavi dalla distribuzione assicurativa, offrendo al contempo un valore maggiore ai clienti: questa è la nostra promessa ai partner aziendali."

