Agricoltura: La Salandra (FdI), 'bene anticipi straordinari, Stato al fianco di chi lavora la terra'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Con l'erogazione anticipata di oltre 360 milioni di euro a più di 120 mila aziende agricole, il governo Meloni conferma ancora una volta il cambio di passo promesso: lo Stato torna ad essere alleato e non ostacolo per chi lavora la terra e produce valore. È il frutto della visione strategica e dell'impegno quotidiano del ministro Lollobrigida e della collaborazione fruttuosa e operativa con Agea". Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Giandonato La Salandra, componente della commissione Agricoltura della Camera.

"Questo risultato rafforza il messaggio politico lanciato con la mozione unitaria votata ieri alla Camera: difendere la sovranità alimentare significa dotare i nostri agricoltori degli strumenti concreti per competere e resistere in un contesto europeo ancora a tratti ostile", conclude.