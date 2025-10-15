Ucraina: Zelensky istituisce amministrazione militare a Odessa

15 ottobre 2025 a

Kiev, 15 ott. (Adnkronos/Dpa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha posto Odessa sotto amministrazione militare dopo aver revocato ieri la cittadinanza a Gennadiy Trukhanov, sindaco della città da oltre 10 anni, accusato di essere in possesso di passaporto russo. In un decreto emanato oggi, il capo dello Stato ha istituito una nuova amministrazione militare per contrastare l'invasione russa e ha ne ha nominato a capo il generale dei servizi segreti Serhii Lysak, che è stato contemporaneamente sollevato dalla carica di governatore militare della regione di Dnipropetrovsk, ruolo che ricopriva da più di due anni e mezzo.

Trukhanov ha negato l'accusa di detenere il passaporto russo e intende ricorrere contro la decisione di Zelensky. Tuttavia, a causa della perdita della cittadinanza, è stato comunque rimosso dalla carica di sindaco e potrebbe persino essere espulso. "Troppe questioni di sicurezza a Odessa sono rimaste irrisolte per troppo tempo", ha dichiarato Zelensky ieri, aggiungendo che la città ha bisogno di maggiore protezione e sostegno.

I giornalisti investigativi del portale russo The Insider hanno messo in dubbio l'autenticità dei documenti presentati dal servizio di intelligence ucraino Sbu che indicano che Trukhanov è cittadino russo. La loro verifica del numero di passaporto ha dimostrato che il documento era stato rilasciato cinque anni prima a una donna. Inoltre, la copia pubblicata conteneva un errore nella traslitterazione inglese del suo nome.