Ucraina: interruzioni di corrente in tutto il Paese in seguito agli attacchi russi

15 ottobre 2025

Kiev, 15 ott. (Adnkronos/Afp) - Sono state introdotte interruzioni di corrente in gran parte dell'Ucraina a causa dei danni all'infrastruttura elettrica provocati dagli attacchi russi. Lo ha reso noto l'operatore di rete ucraino, segnalando il peggioramento della situazione rispetto a ieri. "A causa della complessa situazione del sistema energetico ucraino - ha scritto Ukrenergo su Telegram - sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza in tutte le regioni", ad eccezione di Donetsk dove si concentrano i combattimenti.