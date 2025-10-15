Rai: Fratoianni, 'vertici ancora in silenzio su incredibili parole Boccia'

15 ottobre 2025 a

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Sono ormai troppi i giorni di silenzio, di imbarazzato silenzio, dei vertici del servizio pubblico radiotelevisivo di fronte alle incredibili parole della direttrice dell'Ufficio Stampa della Rai, che evidentemente é inadatta per quel ruolo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Parole gravide di fanatismo e dí fantasiose accuse nei confronti di gran parte del mondo dell'informazione - prosegue il leader di SI - colpevole solo di aver detto la verità su quanto di terribile sia accaduto per due anni a Gaza, sotto i colpi e le bombe dell'esercito di Israele. Parole ancor più offensive e disoneste di fronte agli oltre 250 giornalisti eliminati perché scomodi testimoni".

"Tentare di far finta di niente, come se niente fosse accaduto in quel convegni, è il peggior servizio - conclude Fratoianni - che possano fare i vertici alla Rai, ai loro dipendenti, ai loro giornalisti, e all'opinione pubblica del nostro Paese. Abbiano un poco di coraggio e di dignità professionale".