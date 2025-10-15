Ragusa, arrestato latitante Stracquadani: la sua ombra dietro sequestro giovane a Vittoria

15 ottobre 2025 a

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa con quelli della Sisco di Catania hanno arrestato all'alba di oggi Gianfranco Stracquadaini, 50 anni, ricercato dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio. E' stato fermato in un appartamento a Comiso, nel ragusano. Aveva con se due pistole. Sembra che ci sia l'ombra di Stracquadaini anche dietro il sequestro lampo di un ragazzo avvenuto nelle scorse settimane a Vittoria.

“La cattura di Gianfranco Stracquadaini è un colpo durissimo alla criminalità organizzata del territorio ragusano. Ringrazio lo Sco, la Sisco di Catania e la Squadra Mobile di Ragusa per l'eccezionale lavoro svolto. La loro professionalità e il loro impegno confermano la forza e l'efficacia dell'azione dello Stato. Dal 22 ottobre 2022 al 30 settembre 2025, le Forze di polizia hanno portato a termine 278 operazioni di polizia giudiziaria contro le organizzazioni mafiose, con 4.177 arresti. In questo periodo sono stati 108 i latitanti assicurati alla giustizia, tra cui due di massima pericolosità, Matteo Messina Denaro e Pasquale Bonavota, e 20 inseriti nell'elenco dei latitanti pericolosi", ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. ''Numeri che dimostrano la concretezza dei risultati ottenuti e l'impegno costante di questo Governo nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata”, ha aggiunto.