Mo: Oms, 'inviare urgentemente forniture mediche a Gaza'

15 ottobre 2025 a

a

a

Washington, 15 ott. (Adnkronos) - E' necessario portare immediatamente medicinali, attrezzature ospedaliere e carburante negli ospedali fatiscenti di Gaza. Lo ha dichiarato Hanan Balkhy, responsabile dell'ufficio dell'Oms nel Mediterraneo orientale, aggiungendo che sono inoltre urgentemente necessari macchinari pesanti per ricostruire le strutture mediche distrutte.

"Abbiamo grandi speranze che il cessate il fuoco duri a lungo e che questo possa consentirci di svolgere il lavoro necessario con le altre agenzie delle Nazioni Unite e con i nostri partner sul campo", ha affermato Balkhy. Le missioni in corso dell'Oms sono ora concentrate sul recupero di altri camion dal valico di Kerem Shalom e sul rifornimento degli ospedali colpiti.