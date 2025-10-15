Mo: Hamas, 'altri due corpi di ostaggi israeliani saranno consegnati alle 22'
Gaza, 15 ott. (Adnkronos/Afp) - Le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno annunciato l'intenzione di consegnare alla Croce Rossa altri due corpi di ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza alle 22 ora locale (le 21 in Italia). "Nel quadro dell'accordo di cessate il fuoco in vigore dal 10 ottobre per lo scambio di prigionieri, le Brigate al-Qassam hanno deciso di consegnare i corpi di due prigionieri dell'occupazione nella Striscia di Gaza alle 22", si legge in un comunicato dell'ala militare del movimento islamista palestinese.