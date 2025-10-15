Mo: Barrot, 'dobbiamo inondare Gaza di aiuti umanitari e avviare ricostruzione'

15 ottobre 2025 a

Parigi, 15 ott. (Adnkronos) - La Francia ospiterà insieme all'Egitto una conferenza internazionale sulla ricostruzione di Gaza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot parlando all'Assemblea Nazionale. "Dobbiamo inondare la Striscia di Gaza di aiuti umanitari e dobbiamo avviare i lavori di ricostruzione", ha aggiunto.

La Francia e il Regno Unito, insieme agli Stati Uniti, presenteranno una risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per chiedere un mandato Onu per una forza di stabilizzazione "che sarà in grado di operare a Gaza molto presto", ha aggiunto Barrot.