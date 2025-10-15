Milano, uccide la compagna con 24 coltellate sul balcone di casa poi tenta il suicidio

15 ottobre 2025 a

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Ha ucciso la compagna 29enne con 24 coltellate e poi ha tentato il suicidio. E' accaduto nella tarda serata di martedì a Milano. Gianluca Soncin, 52 anni, originario di Biella, non in pericolo di vita, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori.

Modella e imprenditrice, Pamela Genini, nata a Bergamo, sarebbe stata trascinata dal 52enne sul balconcino dell'appartamento di via Iglesias dove viveva e accoltellata. A quanto si apprende, la 29enne voleva lasciare il compagno. Ieri sera aveva chiesto aiuto a un amico, il quale ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento della polizia.

La pm Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Mannella hanno chiesto il carcere per Soncin. La vittima è stata "ripetutamente minacciata di morte" e il 52enne è entrato in casa "dopo essersi procurato una copia delle chiavi dell'appartamento" della 29enne. Un delitto commesso "per futili motivi e con crudeltà".

I vicini di casa di Pamela Genini, allarmati dalle urla della ragazza, sono usciti sui balconi e ballatoi: hanno visto la vittima che tentava di sfuggire a Soncin, mentre lui la tratteneva per i capelli. Hanno cercato di farlo desistere urlando di lasciarla stare, ma lui non si è fermato e l'ha accoltellata. Lo hanno confermato alla polizia alcuni dei residenti di via Iglesias, sentiti dopo il femminicidio della 29enne.

Secondo quanto emerge dalle indagini, condotte dalla polizia, l'uomo non viveva stabilmente nell'appartamento milanese di via Iglesias, ma si divideva tra Milano e Cervia, dove risiedeva per ragioni di lavoro.

Nella serata di ieri, Soncin ha raggiunto la ragazza nell'appartamento di Milano, dove sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo avrebbe portato con sé un coltello a serramanico da cacciatore di sua proprietà. E sarebbe proprio questo il motivo per cui si starebbe valutando l'ipotesi della premeditazione: secondo quanto emerso in sede di analisi di tutti i momenti e le fasi del femminicidio, e ricostruendo la tempistica di tutti gli episodi, il fatto sarebbe nato da un calcolo nel tempo e nei dettagli. Soncin si sarebbe presentato dalla 29enne con il preciso obiettivo di ucciderla.

A carico dell'indagato non risultano precedenti denunce per stalking anche se più testimoni avrebbero riferito di atteggiamenti minacciosi da parte dell'uomo di 52 anni.

Lei non l'ha mai denunciato, ma gli amici parlano di un rapporto turbolento fatto di minacce e anche di botte. Ieri il timore si è trasformato in allarme: l'amico, che lei ha chiamato, telefona alla polizia e le Volanti si muovono in direzione del quartiere Gorla. Pochi minuti e i lampeggianti raggiungono il palazzo e suonano al citofono.

La 29enne, nonostante la paura, mantiene la lucidità e per non destare sospetti parla come attendesse una consegna a domicilio. Indica il secondo piano, un elemento che porta gli agenti subito nella giusta direzione. Ma al campanello dell'appartamento Pamela Genini non risponde più. I poliziotti sfondano la porta e lei è già a terra mentre Soncin si procura con lo stesso coltello ferite superficiali. Trasportato in ospedale è già stato dimesso e per ora, sentito dal pm, ha preferito non rispondere alle domande.