Made in Italy, inaugurata al Mimit mostra dedicata al Mulino Bianco per i suoi 50 anni

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - È stata inaugurata, presso l'Atrio d'Onore di Palazzo Piacentini, la mostra “Mulino Bianco: 50 anni di storia tra tradizione e innovazione”, un'esposizione che racconta il percorso e rivela il futuro della marca. Al taglio del nastro dell'esposizione, evento che rientra tra le iniziative del Mimit e Centromarca, erano presenti il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto e il vicepresidente del Gruppo Barilla, Paolo Barilla. La mostra illustra l'evoluzione di un'azienda storica come Mulino Bianco, dal 1975 a oggi, attraverso immagini, materiali d'archivio, installazioni e cimeli provenienti dall'Archivio Storico Barilla, insieme ai prodotti più apprezzati dai consumatori.

“Rendiamo omaggio a un'eccellenza della nostra industria, come Mulino Bianco, nel suo cinquantenario: un campione di quel settore agroalimentare che è colonna portante del Made in Italy, capace di raccontare al mondo la qualità e la creatività italiane. Mulino Bianco ne è un esempio emblematico”, ha dichiarato il ministro Urso.

"Un'eccellenza del Made in Italy con radici nella tradizione e nell'innovazione, che continua a evolversi rispettando valori di sostenibilità e qualità. Una storia di successo italiana che merita di essere celebrata", ha affermato il sottosegretario Bergamotto.

“Ringraziamo il Mimit per averci dato l'opportunità di raccontare non solo la storia di Mulino Bianco, ma di un percorso che da mezzo secolo unisce gusto, responsabilità e rispetto per la natura - ha dichiarato il vicepresidente Paolo Barilla -. Oggi questo impegno continua con l'edizione 2025 della Carta del Mulino, che rende l'agricoltura rigenerativa parte essenziale del modello produttivo nella filiera del grano tenero. L'attenzione costante verso qualità e sostenibilità sono i valori che continueranno a guidarci anche nei prossimi cinquant'anni”.

L'esposizione proseguirà fino al 30 ottobre ed è visitabile con ingresso libero, senza necessità di prenotazione, con aperture ogni pomeriggio durante la settimana dalle ore 17 alle 19 e nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre dalle 10 alle 18.