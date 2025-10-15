ComoLake, Fiorentini (Almaviva): "Mondo dei trasporti necessità di visione a lunghissimo termine"

15 ottobre 2025 a

Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Il mondo dei trasporti ha bisogno di visione di lunghissimo termine, ma non sempre questo può accadere, anche perché bisogna partire da degli standard. Nel mondo del trasporto urbano e stradale mancano regole come quelle del trasporto ferroviario". Lo ha detto oggi il deputy ceo divisione Transportation & Logistics di Almaviva, Smeraldo Fiorentini, durante il suo intervento dal palco del Digital Innovation Forum.