Ragusa: arrestato latitante Stracquadani, la sua ombra dietro sequestro giovane**

Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - I poliziotti della Squadra mobile di Ragusa con quelli della Sisco di Catania hanno arrestato all'alba di oggi Gianfranco Stracquadaini, 50 anni, ricercato dal giugno 2024 dalla Dda di Catania per tentato omicidio. E' stato fermato in un appartamento a Comiso, nel ragusano. Aveva con se due pistole. Sembra che ci sia l'ombra di Stracquadaini anche dietro il sequestro lampo di un ragazzo avvenuto nelle scorse settimane a Vittoria.