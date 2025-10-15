Mo: Idf, 'Croce Rossa ha ricevuto 2 bare di ostaggi deceduti'**

15 ottobre 2025 a

Gaza, 15 ott. (Adnkronos) - Le Idf affermano che la Croce Rossa ha informato l'esercito di aver ritirato poco fa due bare, contenenti presumibilmente i corpi di ostaggi uccisi da Hamas a Gaza City.

La Croce Rossa sta ora portando le bare alle truppe dell'Idf all'interno di Gaza, dove si terrà una piccola cerimonia, presieduta da un rabbino militare. I resti saranno poi prelevati per l'identificazione. Hamas non ha reso note le identità degli ostaggi consegnati.