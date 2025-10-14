Verona: Moretti (Pd), 'rabbia e sconforto per morte Carabinieri'

14 ottobre 2025 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "È una tragedia che ci lascia sgomenti ed una perdita enorme quella dei tre carabinieri che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all'ultimo il loro dovere al servizio del Paese. Un abbraccio alle loro famiglie". Lo dice l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

"Mi auguro che siano assicurati presto alla giustizia i delinquenti che hanno organizzato l'esplosione causando la morte dei tre funzionari dello Stato ed il ferimento di tanti altri. Le case non possono essere occupate abusivamente ma vanno assegnate a chi ne ha diritto, nel rispetto delle leggi. C'è un sentimento di rabbia e di profonda frustrazione per questa vicenda che ci addolora tutti , ci stringiamo ai famigliari delle vittime", conclude Moretti.