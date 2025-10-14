Verona: Fratoianni, cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia

14 ottobre 2025 a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Una vera tragedia a Verona stamattina, con i 3 carabinieri morti durante l'operazione di sgombero di un casolare e 13 feriti fra le altre forze dell'ordine intervenute, tutti investiti da una esplosione nel momento dell'ingresso nella casa. Pare non fosse la prima volta che i tre fratelli proprietari del casolare avessero tentato di aggredire le forze dell'ordine. È sempre doloroso quando dei lavoratori pagano con la propria vita il prezzo del rischio del lavoro. Tutta la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni, di Avs.