Toscana: Romeo, 'ok valore aggiunto ma senza identità fiducia cala'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Queste elezioni in Toscana confermano ancora una volta l'importanza che ha il territorio per la Lega. Perché va bene il contributo di chi può dare un valore aggiunto, ma se si perde l'identità, il territorio e la militanza non ci si può meravigliare del calo di fiducia". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, intercettato dai cronisti a margine del convegno 'Giovani leader, l'Italia del domani' a Montecitorio.