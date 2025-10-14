Mo: Provenzano, 'riconoscimento Palestina passaggio essenziale per pace'

14 ottobre 2025 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Oggi a Gaza c'è una tregua, che dà sollievo e speranza. Noi la chiediamo da due anni. Ma tra la tregua e la pace ci sono ancora passaggi difficili e molte incognite. E c'è un passaggio essenziale: il riconoscimento della Palestina”, ha dichiarato il responsabile nazionale esteri del Pd, il deputato Peppe Provenzano, intervenendo questa mattina a Sky24.

“Quanto sta accadendo a Gaza – ha proseguito Provenzano – con la resa dei conti tra bande e Hamas, rende urgente coinvolgere l'Autorità Nazionale Palestinese, garantendo il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione. L'Italia, l'Europa, tutta la comunità internazionale devono impegnarsi ora per il raggiungimento delle altre parti dell'accordo. In questo quadro, il riconoscimento della Palestina è garanzia dell'approdo del processo alla soluzione due Stati, l'unica che assicura vera pace. Meloni continua a dire che non è ancora il momento: non vorremmo che l'Italia fosse l'ultimo Paese a riconoscere lo Stato di Palestina”.