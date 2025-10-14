Mo: Albanese, 'pace? Per palestinesi rischia di trasformarsi in peggior apartheid'

14 ottobre 2025 a

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "La chiamano pace, ma per i palestinesi rischia di trasformarsi in apartheid nella sua forma peggiore. Tutti gli occhi devono rimanere puntati sulla Palestina. Popoli del mondo, non distogliete lo sguardo ora. Come ci ricorda l'eredità di Nelson Mandela, nessuno è libero finché tutti non sono liberi". Lo ha scritto su X Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati.