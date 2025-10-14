Migranti: 'proteggere vita e diritti', la mozione Schlein che chiede stop a memorandum Libia

14 ottobre 2025 a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - "Non procedere a nuovi rinnovi automatici del Memorandum d'intesa del 2017 con la Libia, sospendendo immediatamente ogni forma di cooperazione tecnica, materiale e operativa che comporti il ritorno forzato di persone verso il territorio libico". E' quanto si legge nella mozione presentata alla Camera dalla segretaria del Pd Elly Schlein e sottoscritta tra gli altri da Nicola Fratoianni, Maria Elena Boschi, Riccardo Magi, Angelo Bonelli.

La mozione impegna, tra le altre cose, il governo a "adottare iniziative di competenza volte a rivedere integralmente gli accordi bilaterali con la Libia in materia di controllo delle migrazioni; a "promuovere, in sede europea, l'istituzione di una missione civile di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, sul modello dell'operazione Mare Nostrum"; a "porre fine al sostegno a entità libiche implicate in violazioni dei diritti umani, escludendo tali soggetti da ogni forma di assistenza finanziaria, logistica o formativa"; a "adoperarsi concretamente per proteggere la vita e i diritti umani di rifugiati e migranti in Libia".