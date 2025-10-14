Governo: Cdm alle 15,30, all'Odg il Dpb 2026

14 ottobre 2025 a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, martedì 14 ottobre 2025, alle 15.30 a palazzo Chigi. Lo rende noto palazzo Chigi.

All'Odg della riunione ci sono lo schema del Dl 'Misure urgenti in materia economica', l'illustrazione delle linee dello schema di Ddl sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e di bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e il Documento programmatico di bilancio 2026 (informativa).