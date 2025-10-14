Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Governo: Cdm alle 15,30, all'Odg il Dpb 2026

default_image

  • a
  • a
  • a

Roma, 14 ott (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, martedì 14 ottobre 2025, alle 15.30 a palazzo Chigi. Lo rende noto palazzo Chigi.

All'Odg della riunione ci sono lo schema del Dl 'Misure urgenti in materia economica', l'illustrazione delle linee dello schema di Ddl sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e di bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 e il Documento programmatico di bilancio 2026 (informativa).

Dai blog