Dazi: D'Alema, 'autosufficenza prospettiva senza senso, guardare a grandi mercati del mondo'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Diventare autosufficienti? Noi in Italia produciamo tre volte e mezzo il vino" che viene consumato, "essere autosufficienti vuol dire che o chiudiamo o diventiamo tutti ubriachi. E' una prospettiva senza senso. Noi dobbiamo guardare ai grandi mercati del mondo. E anche per l'Europa quella ricetta" ovvero quello di Donald Trump "è fallimentare. Il 90% della popolazione mondiale tenderà a concentrarsi in luoghi che non sono nè l'Europa nè gli Stati Uniti e con questo 90% del mondo noi dobbiamo collaborare, aprirci, costruire legami perchè io non credo che questi mondi vogliano essere dei mondi chiusi". Lo ha detto Massimo D'Alema intervenendo al Forum internazionale di Coldiretti.

"Mi impressiona che in questo clima di nuova guerra fredda - e non solo fredda perché in alcuni luoghi è calda - si assista a una sorta di militarizzazione dell'informazione. Io sono stato invitato in Cina insieme ad altre personalità con i governi che rappresentano l'80 per centro del genere umano. I governi europei non sono venuti perchè c'era Putin, salve che era stato ricevuto negli Usa con tutti gli onori qualche settimana prima... Se noi entriamo nell'ordine di isolare l'80 per cento del mondo, la vedo difficile. Quella non è stata solo una parata militare, sono successe tante cose che un giornalismo curioso avrebbe dovuto raccontare".

"La Cina non è la variante asiatica dell'Unione Sovietica ma una nazione di grande storia e cultura. Tutta questa roba va presa molto sul serio. Grandi paesi come l'Italia ma l'Europa in generale debbono negoziare, sennò ti fregano, difendere i propri interessi ma nello spirito di una collaborazione che sarà inevitabile con quest'altra parte del mondo".