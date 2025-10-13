Toscana: Schlein, 'chi ci aveva dato per morti si deve ricredere, siamo appena all'inizio

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott (Adnkronos) - "A volte si perde, a volte si vince. Chi si era affrettato a decretare la fine, la morte, di questa coalizione oggi si deve ricredere nettamente". Lo ha detto Elly Schlein, commentando il voto in Toscana.

"Siamo appena all'inizio di questa sfida, continueremo a nutrire questa coalizione con idee e impegno e sono certa che i risultati continueranno ad arrivare", ha aggiunto la leader del Pd.