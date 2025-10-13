Toscana: O. Napoli (Az), 'anche in Toscana votano le curve, manca offerta politica'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Archiviato il ruggito di Roberto Vannacci, uscito sconfitto, il voto in Toscana ripropone la stessa identica foto delle precedenti regionali. Chiunque vinca, alle urne vanno a votare soltanto le curve, iscritti e militanti. La società civile se ne va al mare o al cinema. È un dramma a cui i partiti non sembrano prestare attenzione. Invece dovrebbe suggerire molta prudenza al governo che vuole riformare la legge elettorale. Attenzione, dico alla maggioranza: se si vuole riportare le persone alle urne, nessuna riforma potrà mai funzionare se non si restituisce visibilità al candidato. Si vuole tornare al proporzionale? Senza le preferenze non cambia molto. Si vuole rafforzare il maggioritario? Allora in piccoli collegi, si vota il candidato". Così Osvaldo Napoli della segreteria nazionale di Azione

"Se si chiede all'elettore di recarsi alle urne e di votare un pacchetto di candidati imposti dal leader di partito, prepariamoci allora a un ulteriore calo dell'affluenza. Il 53% di toscani, come ieri il 52% di calabresi, che non sono andati alle urne segnala un vuoto di offerta politica che riguarda il centro e la sinistra", conclude.