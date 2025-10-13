Toscana: Nobili (Iv), 'Casa riformista terza forza, siamo sulla strada giusta'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Finalmente una bella vittoria per il centrosinistra! In Toscana grande affermazione di Eugenio Giani che si conferma presidente e grande risultato per Casa Riformista e per i nostri candidati. Siamo la terza forza della regione: una bellissima giornata che conferma l'intuizione di Matteo Renzi. Siamo sulla strada giusta. Una certezza riformista per la Toscana, una promessa di cambiamento per l'Italia". Così il consigliere regionale del Lazio di Italia Viva Luciano Nobili.