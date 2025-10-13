Toscana: Furfaro (Pd), 'vittoria netta, alternativa a Meloni può vincere davvero'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Oggi è un bel giorno! Eugenio Giani e il centrosinistra hanno vinto nettamente le elezioni regionali toscane. Lo scrivo con grande emozione, perché dietro questa vittoria ci sono settimane di strada, chilometri, incontri, piazze, persone, storie che restano addosso. E perché in un Paese dove la destra prova a dividere e a seminare paura, questa terra ha risposto come sa fare lei: con la testa alta e il cuore grande. Ha vinto questa Toscana. Quella che non si piega alla paura, che non si lascia incantare dalla rabbia, che ancora crede nella politica come servizio, come comunità, come speranza, che non cerca capri espiatori, nemici immaginari o colpevoli". Così il deputato democratico Marco Furfaro.

"So già cosa si dirà: 'Eh, ma è facile vincere in Toscana'. Ma non si vince per caso e nemmeno per abitudine. Si vince perché c'è un'idea di mondo che funziona e la mettiamo in pratica: sanità pubblica, diritto allo studio, lavoro dignitoso, welfare e solidarietà. Da qui si riparte. Con coraggio, con passione, con la certezza che un'alternativa a Giorgia Meloni non solo serve ma, se mette in pratica quello che dice, può vincere davvero", conclude.