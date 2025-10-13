Toscana: Bonaccini, 'complimenti Giani, Pd traina c.sinistra con risultato brillante'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Complimenti Eugenio! Forza Toscana! Si profila un distacco nettissimo tra Giani e lo sfidante delle destre Tomasi in Toscana, con il Partito Democratico che traina il centrosinistra con un brillante risultato". Così il presidente Pd, Stefano Bonaccini.

"Avevo consigliato prudenza dopo i risultati nelle Marche e in Calabria. Perché i conti non si faranno nemmeno oggi, ma alla fine di novembre, dopo le altre tre grandi regioni al voto: Campania, Veneto e Puglia. Noi continuiamo a lavorare sodo e tenere i piedi per terra, con umiltà ma anche tanta determinazione".