Toscana: Boldrini, 'congratulazioni a Giani, flop della Lega di Vannacci'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Eugenio Giani rieletto presidente della regione con un ottimo risultato. Con buona pace della campagna elettorale aggressiva, sessista, razzista e volgare portata avanti dall'ex generale Vannacci: un flop su tutta la linea che porta la Lega al risultato peggiore possibile". Così Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

"Il risultato di Giani è stato possibile anche grazie a una coalizione ampia e coesa, fondata su un programma condiviso guidata da un Pd forte: è questo il modello che bisogna far crescere anche sul piano nazionale perché solo così si può garantire una valida alternativa alle destre per la guida del Paese", conclude.

