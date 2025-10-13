Mo: Zoffili (Lega), 'giornata storica grazie a Trump, non alle flottiglie e ai ProPal'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Guerra finita e ostaggi israeliani liberati: in questa storica giornata si è finalmente aperta una nuova pagina per il Medio Oriente nel segno della stabilità e della pace. Grazie al presidente Trump per questo importantissimo risultato che conferma quanto il dialogo e la diplomazia siano fondamentali per risolvere tutti i conflitti, non le inutili ‘flottiglie', la violenza e il caos nelle piazze delle bandiere ProPal". Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, vicepresidente dell'assemblea parlamentare Osce e capogruppo della Lega in commissione Difesa alla Camera.