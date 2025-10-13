Mo: Donazzan (FdI), 'gioia per ostaggi liberati, fiera del ruolo di Meloni'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Un senso di profonda gioia e, al tempo stesso, di profondo dolore. Gioia per gli ostaggi finalmente liberati, ma dolore e rabbia per i troppi che tornano solo in una bara. Preoccupano le notizie secondo le quali, mentre Israele sta liberando detenuti palestinesi tra cui anche terroristi ergastolani, da parte di Hamas ci sarebbero ritardi nella restituzione delle salme: mi auguro che nessuno stia giocando a sabotare l'accordo". Così Elena Donazzan, europarlamentare di Fratelli d'Italia e membro della delegazione per i rapporti Ue-Israele.

"Come rappresentante della delegazione per i rapporti con Israele guardo con fierezza alla presenza di Giorgia Meloni tra i pochi leader invitati alla storica firma per la pace, che segna ancora una volta la vicinanza dell'Italia agli Stati Uniti d'America e al presidente Trump, vero artefice di questo accordo per la costruzione di una pace duratura", conclude.