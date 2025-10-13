FI: Benigni, 'cordoglio per scomparsa Tomassini'

13 ottobre 2025 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la scomparsa del senatore Antonio Tomassini. Uomo di grande equilibrio, competenza e sensibilità, ha saputo unire passione politica e autentico spirito di servizio. Il suo impegno per il miglioramento del nostro sistema sanitario e la sua attenzione per le persone resteranno un'eredità preziosa. Ai suoi familiari e ai suoi cari va il mio pensiero più sincero e la mia vicinanza in questo momento di dolore”. Così Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.