Toscana: Picierno, 'bene Giani, ingiustamente sottoposto a raggi X da forze di poco peso'**

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Il risultato della Toscana è bello e largo. Come nei precedenti appuntamenti elettorali che hanno riguardato altre regioni, viene premiata soprattutto la capacità di governo regionale dei precedenti cinque anni". Lo scrive sui social Pina Picierno del Pd.

"La candidatura del nostro Eugenio Giani è stata la scelta migliore, ingiustamente sottoposta ai raggi X da forze che hanno pesato poco nelle scelte elettorali dei toscani. Il Pd si conferma guida necessaria per l'alternativa. Bene".