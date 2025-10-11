S&P: Ronzulli, 'mercati premiano serietà e concretezza Governo'

11 ottobre 2025 a

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Bilanci in ordine, solidità, credibilità. Dopo Fitch, anche S&P promuove l'Italia. I mercati premiano ancora una volta la serietà, la concretezza e la stabilità del Governo. L'Italia torna protagonista, apprezzata e rispettata perché affidabile, perché fa e non promette. E mentre la sinistra tifa per il fallimento, noi rispondiamo con i risultati e il riconoscimento internazionale del nostro lavoro”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.