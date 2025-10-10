Semplificazioni: Casellati, 'burocrazia dazio pesante, normativa sia al passo con sfide di oggi'

10 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "La semplificazione è una straordinaria leva di carattere economico, perché riguarda lo sviluppo" e "incide sulla competitività, se un imprenditore trova mille ostacoli desiste. Semplificare fa si che nostri giovani stiano qui a sviluppare i loro talenti. La burocrazia è un dazio pesante", su questo tema "ho fatto molto e possiamo fare molto di più". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo al 40esimo convegno di Confindustria Giovani imprenditori a Capri.

"Ci troviamo di fronte a un mondo completamente diverso", prima il Covid, ora i conflitti e le guerre. "Semplificare significa liberare tante potenzialità che si perdono nei meandri della burocrazia, creare una normativa che possa essere al passo con le sfide di oggi", conclude.