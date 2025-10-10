Ricerca: FI a 'Futuro Italia', 'su innovazione noi sempre di più un riferimento'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Il senso della giornata di oggi” è “raccontare un futuro di cui abbiamo già messo radici”, perché per noi è una priorità “portare il nostro sistema paese in un contesto europeo, portare la ricerca in un'evoluzione ecosistemica che faccia dell'Italia un mai più senza, un luogo da cui non si può più non passare se si vuole fare innovazione”. Così il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini introducendo il convegno ‘Futuro Italia - ricerca e innovazione per competere', promosso da Forza Italia alla Camera.

“Calcolo ad altissima prestazione, gestione dei dati, tecnologie quantistiche, biotecnologie” sono alcuni dei temi al centro degli interventi, l'obiettivo è “irrorare il nostro paese di innovazione e ricerca, portare in Italia le infrastrutture” e riattrarre i ‘cervelli in fuga'. “Noi prima facciamo, poi raccontiamo”, sottolinea il ministro Bernini ricordando gli “11 miliardi di Pnrr dedicati alla ricerca”. “Proponiamo sempre di più Forza Italia come riferimento, nell'area di governo, per il mondo della ricerca”, prosegue il presidente dei Senatori azzurri Maurizio Gasparri, che lancia l'appello “a tutti i migliori talenti italiani per fare rete”.

“La prossima legge di bilancio dovrà premiare anche quelle aziende che nell'innovazione e nella ricerca mettono le attenzioni necessarie”, puntualizza a margine Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. Importante "rafforzare ponti tra mondi che non sempre si parlano, il titolo del nostro convegno non è uno slogan ma la direzione di marcia che vogliamo prendere. L'innovazione è uno strumento di diritti e benessere sociale, è indispensabile investire in questo settore", conclude l'eurodeputata e presidente della consulta Letizia Moratti.