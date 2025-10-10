Ricerca: Bernini, 'bisogna avere visione, con investimenti Italia attrattiva'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Bisogna prima di tutto metterci dei fondi sull'innovazione, bisogna avere una visione, fare in modo che l'Italia diventi un paese mai più senza nell'evoluzione tecnologica. Chi vuole fare ricerca deve passare dall'Italia. Questo è quello che stiamo realizzando facendo delle infrastrutture di ricerca di altissimo livello e performance, non solamente con le università e con gli istituti di ricerca, ma anche con le imprese”. Così il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine del convegno ‘Futuro Italia - ricerca e innovazione per competere', promosso da Forza Italia alla Camera.

Questo “ci consente anche di dare ai nostri ricercatori un'opportunità di lavoro - prosegue - per uscire dall'Italia e poi tornare, e l'opportunità di portare con noi i ricercatori stranieri”. Sulla ricerca “ho messo 11 miliardi di fondi Pnrr e sto continuando, ho stanziato 500 milioni sul Fondo italiano per la Scienza, un bando che apriamo per i migliori progetti di ricercatori di tutte le età”.

“Questo stimola molto la ricerca, le start-up”. Ad esempio “noi abbiamo una grande tecnologia sui droni, sia subacquea, sia per la raccolta dei detriti spaziali, sia per la pulizia dei mari, delle spiagge". "È il modo in cui il nostro paese si mette avanti per consentire alla ricerca di essere protagonista e di essere nella vita di tutti noi, perché la ricerca è il modo per rendere la nostra vita migliore, più lunga, più degna di essere vissuta. Tutto quello che è ricerca ha delle ricadute sul nostro benessere”, conclude.