Pavia: legale pm Mazza, 'auto comprata in leasing, nessuna corruzione'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Un'auto comprata in leasing al prezzo di quasi 45mila euro e poi rivenduta senza nessuna corruzione. La difesa del magistrato Pietro Paolo Mazza, ex pm di Pavia ieri perquisito in un nuovo filone dell'inchiesta 'Clean 2', prova a chiarire le accuse di corruzione e peculato mosse dalla Procura di Pavia.

Per chi indaga, Mazza oggi in forza alla Procura di Milano e una volta accanto all'ex aggiunto Mario Venditti (indagato per corruzione in questa inchiesta e anche nel caso Garlasco) avrebbe fatto un uso disinvolto di un'auto di servizio. Oltre al presunto peculato però, per la Procura di Brescia avrebbe venduto la sua auto comprata in leasing per circa 20.500 euro al prezzo di 26.500 euro alla Cr Service srl che fino al 2024 forniva le auto utilizzate in Procura a Pavia. Quei seimila euro incassati dalla vendita sarebbero stati il frutto della corruzione per garantire lavoro alla società dei fratelli D'Arena. A Venditti, invece, viene contestato l'acquisto di un'auto per poco più di 20mila euro.

"Mazza ha comprato nel 2017 una Mercedes per 45mila euro da una concessionaria con un acquisto in leasing, ha pagato le rate e ha infine riscattato la macchina nel marzo del 2019 pagando l'ultima rata da 20mila euro" spiega il difensore Massimo Dinoia. Dopo qualche mese, il magistrato ha rivenduto l'auto alla società dei fratelli D'Arena, titolari della società di intercettazioni Esitel, che nel 2017 si è occupata anche delle intercettazioni di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.