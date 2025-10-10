Nobel: Procaccini, 'coraggio Machado parla per libertà di milioni venezuelani'

10 ottobre 2025 a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "María Corina Machado ha mostrato uno straordinario coraggio nel resistere alla dittatura. La sua voce parla per milioni di venezuelani che vogliono semplicemente vivere in libertà e dignità. Questo premio Nobel è un meritato riconoscimento alla loro lotta". Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, a nome del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo di cui è co-presidente.