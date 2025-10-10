Nobel: Fidanza, 'emozione e orgoglio infiniti per Machado'

10 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Emozione e orgoglio infiniti per l'amica Maria Corina Machado, leader dell'opposizione democratica al regime comunista venezuelano, che è appena stata insignita del premio Nobel per la Pace. Lo scorso anno ho avuto l'onore di promuovere la sua candidatura al premio Sakharov, che ha vinto insieme al legittimo presidente Edmundo Gonzalez Urrutia. Oggi arriva un ulteriore riconoscimento, il più importante, dopo anni di impegno a servizio della propria terra e della propria gente. Da oggi, continua con ancora più forza la battaglia per la libertà in Venezuela". Così sui suoi social il capodelegazione di Fratelli d'Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.