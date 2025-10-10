Mo: Rutelli, 'giovani che manifestano risorsa per Paese'

10 ottobre 2025 a

a

a

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo ringraziare chi ha voglia di agire nello spazio pubblico. I giovani che manifestano sono una risorsa per il Paese e la società. Dobbiamo aiutare ad avere gli strumenti per leggere la complessità, perché la semplificazione non giova a nessuno". Così Francesco Rutelli a Otto e mezzo su La7.

"La cosa che stimo di Meloni è la sua lunga storia politica, rispettabile dopo tanti anni che l'Italia ha avuto necessariamente dei tecnocrati", conclude.